L’avion Wamos affrété par Air austral pour Mayotte subit à son tour un contretemps

Air austral continue de cumuler les soucis sur sa flotte. Alors que la compagnie affrète un avion de la compagnie Wamos, celui-ci a également rencontré un souci lundi soir à Paris.



Conséquences à l’aéroport de Mayotte hier : les passagers restés à terre ont manifesté leur mécontentement, surtout pour le fait de ne pas avoir été prévenus dans les meilleurs délais, souligne le journal Les Nouvelles de Mayotte.



"J'avais un vol de correspondance ce mercredi matin à Paris pour la province mais avec cette annulation je ne l'aurai pas ! Qui me remboursera le billet ?", interrogeait, en colère, une passagère interrogée par les Nouvelles de Mayotte.



Le second qui était prévu pour 18H a donc été annulé. Ce vol devait être programmé pour ce mercredi 12H15, heure de Mayotte.



Jusqu'au week-end prochain, les vols de Mayotte vers et de Paris passent obligatoirement par La Réunion, le temps que le B787 d'Air austral reprenne du service.