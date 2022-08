L'aventure des cryptos se poursuit...

La rubrique crypto ...



La cryptomonnaie sacralisée par le BITCOIN (BTC) sa valeur de référence, s'impose dans la vie de tous les jours.

Si vous n'allez pas vers elle, elle viendra à vous!

Presque tous les jeunes la connaissent y compris les plus démunis pécuniairement.... en tous cas ceux qui sont branchés sur les réseaux sociaux.

C'est encore flou tout ça pour eux, mais ils en ont entendu parler et peuvent déjà égrener pour vous le nom des principales cryptomonnaies ..



Les États font mine ne pas prêter attention quand ce n'est pas pour les sous-estimer voire les dénigrer que jamais celles-ci ne seront acceptées comme valeurs d'échange à égalité avec l'€, le $ et autres.

Pourtant nombreux sont les États qui les ont déjà adoptées que ce soit en Amérique latine ou même en Occident ...

Ces monnaies ne sont pas inconnues dans les pays en voie de développement, pas plus loin qu'à Mada.

Une banque installée à Maurice pratique déjà dit-on la conversion et l'échange de cryptomonnaies sous forme de USDT. À vérifier.

À Mada, c'est déjà plus sûr via un réseau parallèle. On peut envoyer son don à ses amis malagasys pour les soulager de leur misère.

L'Ukraine reçoit l'essentiel de son soutien financier privé via le réseau de cryptomonnaies.



Vous pouvez déjà acheter château en Espagne ou simple villa avec piscine en bitcoins en Espagne, mais aussi en Thaïlande ou ailleurs.

Vous pouvez aussi acheter en ligne votre modèle de baskets préféré et payer en USDT.

Ou financer en Manas des séances de spectacles ou de matches virtuels sans risque de bagarres ni de brutalités diverses, comme au stade de France.



Les institutions financières, les banques surveillent tout ça… la BNP Paribas a fait paraître un communiqué informant qu'elle s'apprête à mettre dans ses livres, en" conservation " les cryptomonnaies pour le compte de ses clients…pas question d'Exchanges, de transformation, de conversions d'une crypto en une autre, mais recevoir, enregistrer, conserver en écritures sur votre compte les cryptos que vous pourriez les lui confier...servir de coffre-fort virtuel pour vos cryptos.

Le communiqué est laconique, mais je ne pense pas que ce soit seulement pour un effet d'annonce, pour séduire face à la dure concurrence des banques entre elles.

Il ne précise pas cependant où cette activité sera proposée prioritairement.*

La BNP Paribas est très présente à l'étranger notamment aux États-Unis.

Tout cela constitue déjà un élément de référence quand même pour asseoir la notoriété de la cryptomonnaie

Autre élément, c'est que nos élus nationaux, nos fameux députés qui font les lois, et ainsi la pluie et le beau temps, en sous-commissions travaillent régulièrement et discrètement à l'élaboration de textes législatifs pour déterminer une fiscalité propre aux cryptomonnaies détenues par le contribuable français, en France comme à l'étranger.

Perdraient-ils du temps à élaborer ces textes s'il l'État français ne croyait pas à l'existence et l'utilisation des cryptos comme moyen d'enrichissement personnel et commercial à venir et actuel.

Certains détenteurs de cryptos déclarent déjà leurs revenus et plus-values, ceux qui veulent être réglo avec le fisc et crachent déjà au bassinet!

Enfin,faut-il le rappeler plus de 3millions de Français manipulent, possèdent et tripotent les différentes cryptomonnaies sur des comptes personnels.

L'heure politique n'est pas encore arrivée tout simplement pour qu’officiellement la Crypto soit adoptée comme monnaie légale ..

Il faut faire sauter quelques têtes à cheveux blancs au niveau des instances financières de ce monde et particulièrement en Europe.

.

Le pétard que vous fumez peut-être n'est pas non plus légalisé, mais il se consomme quand même, sournoisement ou discrètement au grand dam des naïfs de ce monde.

C'est ce qui fait le plus ch...r l'État français dépourvu de recettes fiscales sur le produit.

Bientôt viendra..

Kriké kraké!



* Ouvrir un compte crypto à la BNP"I" de Saint-Denis de Saint-Pierre n'est sans doute pas pour demain, mais cela viendra.

Encore que l'activité financière de cette unité bancaire se réalise surtout à l'internationale .

L'entreprise Ravate ou le marchand de poulets grillés ou même le fonctionnaire péï, devra attendre encore un pe!

Mais vous pouvez déjà acheter outre le BTC, de la Mana ou de la Matic(polygone).

Les plateformes de conservation sont légion pour vous offrir leur coffre-fort virtuel dans l'attente que ces unités explosent en valeur.