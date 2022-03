L’avenir du monde ? Une sombre question d’héritage

Comme aux Echec, Poutine avance ses pions avec prudence mais on le voit bien, derrière sa stratégie, il y a une détermination sans faille. Compte tenu de la mollesse du Monde occidental, il est peu probable que ce dernier gagne la partie. Cela nous sauvera peut-être de l’apocalypse nucléaire mais cela signera aussi la fin de la puissance et de la suprématie occidentale.



Si l’on échappe à l’embrasement final, il nous reste à espérer que les puissances de l’Est se montrent plus humaines et plus raisonnable dans la gestion du Monde que ce que fit l’Occident.



Il ne faut en effet pas oublier que c’est bien la dynamique occidentale qui a mené le Monde à l’inégalité et à la pauvreté de 50 % des humains. Directement ou indirectement, les tensions internationales qui en ont découlé, sont probablement à l’origine de l’actuelle déflagration.



En tout cas, le monde occidental vient de rater une occasion de se racheter en proposant à Poutine et au reste du Monde, un tour de table un peu plus honnête au cours duquel les pays riches n’auraient plus le droit de véto. Cela aurait été possible en proposant, par exemple que l’Ukraine devienne provisoirement une zone tampon indépendante et inaliénable, en attendant que le Monde s’assagisse et résolve définitivement les problèmes liés aux inégalités les plus insupportables entre les humains de la plus belle planète de l’Univers.



La planète Terre est un magnifique gâteau offert aux frères humains. Mais si les frères ne s’entendent pas pour se répartir équitablement cet héritage, ce sera immanquablement la guerre. Et nous savons tous qu’avec comme arme plus de dix mille bombes nucléaires, cette guerre ne laissera pas beaucoup d’humains en vie. Il serait temps de penser sérieusement à ce que nous voulons comme avenir: la mort ou une vie apaisée et probablement très heureuse sur notre belle planète. Il est tout de même surprenant que l’animal le plus intelligent n’ait pas encore compris cela. Comment se fait-il donc qu’il a lui-même inventé le paradis et l’enfer et, alors qu’il a toutes les cartes en main, il choisisse la plus mortelle ? Une idée doit surnager de tout cela, c’est que nous sommes tous embarqués sur le même navire. Même en cas de mutinerie, la survie de tous dépend de sages décisions.





Deux moitiés du monde s’affrontent :



Honte à vous les petits, les sans grades. La colère, même justifiée, ne justifie pas l’emploi des armes. Honte à vous les autres, de répondre par les armes alors que l’on réclame justice. Écrasez la vermine, celle que vous exploitez et méprisez depuis près de 200 ans. Vous signez ainsi l’arrêt de mort de l’humanité toute entière. Les choses ont changé en 200 ans. À votre école, les petits ont grandis. Où en sommes-nous aujourd’hui ? 5000 bombes nucléaires d’un côté, 5000 bombes nucléaires de l’autre.



Quelle belle victoire !