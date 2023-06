Communiqué "L'avenir des AESH et AED ne doit pas se construire sans eux !"

Afin de protester contre la future fusion des AESH et AED, le Sgen-CFDT Réunion appelle à une mobilisation devant les grilles du rectorat le 13 juin prochain. Par La rédaction - Publié le Vendredi 9 Juin 2023 à 09:11

Le communiqué :



Le Sgen-CFDT Réunion appelle les personnels AESH et AED à se mobiliser le 13 juin prochain devant le rectorat, y compris par la grève, pour signifier que leur avenir ne peut se jouer sans que leur parole ne soit prise en compte.



Le CNH a émis des propositions pour l’avenir de l’école inclusive reprises par le président de la République. Parmi ces propositions, celle de regrouper le cadre d'emploi des AESH avec celui des AED autour du métier d’accompagnant à la réussite éducative (ARE). Une telle perspective n’a pas été discuté avec les organisations représentant les personnels. Pourtant les annonces présidentielles dictent le travail des ministères et on apprend que le travail est engagé pour ce rapprochement.



Mais les transformations du travail et qui plus est des missions ne peuvent se faire sans les personnels concernés.

Le statut des AESH ne cesse d’être bousculé dans le temps, des améliorations étant portées çà et là à petit pas mais leur statut reste précaire : temps incomplet imposé, grille de rémunération dépréciée et insuffisante, statut contractuel...



Il est temps d’un vrai statut pour les AESH.



Cela passe par :



- Des emplois permanents à temps complet sous statut de fonctionnaire de catégorie B. Avec une rémunération correspondante à celles de catégorie d’emploi de cette même catégorie B.

- Un temps de travail revu et articulé autour de missions ayant un sens pour les personnels, et pour les élèves notifiés par la MDPH. - - Des formations initiales et continues à la hauteur des besoins devant la diversité des handicaps des élèves.

- La possibilité d’un véritable parcours professionnel

- Le droit à la mobilité



Le Sgen-CFDT demande l'ouverture immédiate de discussions sur le statut et les missions AESH-AED telles qu'elles sont proposées par le CNH, sur le temps et les conditions de travail et la poursuite des discussions sur les rémunérations. Ces quatre éléments doivent être considérés dans leur ensemble et précisés dans un calendrier de négociation.