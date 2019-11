zautos974.com L'avenir de la maque Opel à la Réunion : la réponse de la Sogecore Suite à notre article sur l'avenir de la marque Opel à la Réunion, le direction de la Sogecore nous a contacté pour faire certaines mises au point. Nous leur avons demandé de nous recevoir pour une interview au cours de laquelle nous aurions pu leur poser nos questions. Ils nous ont fait parvenir un droit de réponse que nous publions avec nos commentaires.

Conformément à l’article 6-IV de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique modifiée, Sogecore souhaite publier un droit de réponse suite à l’article de Monsieur Jean-Pierre Vidot intitulé « Quel avenir pour la carte Opel à la Réunion ? » paru sur le site zautos974.com.

Sogecore, concessionnaire de la marque Opel à la Réunion depuis 2012, connaissance prise de l’article de Monsieur Jean-Pierre Vidot, souhaiterait principalement rétablir l’exactitude des faits concernant une information fondamentale sur laquelle est basé l’article et surtout toutes les interrogations qui en découlent.

Il est en effet annoncé dans l’article de Monsieur Vidot que le groupe Sogecore aurait vendu « seulement 64 modèles » de la marque Opel depuis le début de l’année, alors que les volumes réalisés étaient supérieurs en 2017 (591 unités) et en 2018 (492 unités).

Il se trouve en réalité, que depuis le début de l’année civile jusqu’à la fin du mois d’octobre, notre groupe a commercialisé 437 véhicules de la marque Opel à la Réunion ; ce qui est loin des 64 unités annoncées dans l’article.

Ce dernier chiffre correspond en réalité aux seules ventes réalisées au mois de septembre 2019 tel que cela figure clairement sur les fichiers officiels des immatriculations (3A).

Ceci rétabli, le présent droit de réponse permet également au groupe, d’une part, de confirmer le seul départ de Monsieur Alexis Récipon, Directeur commercial de la branche automobile, le directeur technique dont il fait mention faisant toujours partie des effectifs du groupe et d’autre part, d’indiquer que Monsieur Jean-Paul Chane-Waï, connu pour être une référence dans le secteur à la Réunion, interviendra désormais sur les activités commerciales automobiles du groupe.

La direction de Sogecore, consciente de la nécessité pour les médias de publier des informations exactes, regrette de ne pas avoir eu l’opportunité de signaler ces inexactitudes à l’auteur qui aurait certainement reconsidéré les autres allégations figurant à l’article, mais regrette surtout de n’avoir pu lui indiquer, en avant-première, que la nouvelle Opel Corsa sera présentée dans les show-rooms du groupe au mois de décembre 2019.

Nos commentaires :

