A la Une .

L’avenir de la Réunion : Parce que notre choix n’est pas sans conséquences…

[Publireportage] Il y a plusieurs dizaines d’années, en métropole et dans le monde, des villes ont fait des choix quant à la gestion de leurs déchets :

En métropole, certains décideurs ont choisi l’incinérateur, présenté comme la solution sans risque, et pourtant…



A San Francisco, une autre solution à la gestion des déchets était choisie par la ville et ses habitants, la démarche « 0 déchet ».



Aujourd’hui, la Cité Californienne recycle plus de 80% de ses déchets et nous prouve que ce modèle est une réalité.



Alors selon vous, au regard des exemples ci-dessous, quel choix doivent faire les Réunionnais ?



Le visuel au format PDF (téléchargeable) IlsVousEnfument2-4.pdf (2.59 Mo)







Zinfos974