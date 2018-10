L'autopsie révèle de quoi souffrait la baleine juvénile

L'autopsie réalisée dans la journée permet d'y voir plus clair sur les raisons de l'échouage de la baleine juvénile sur nos côtes."Elle a révélé une parasitose importante d’un rein, par des vers, ce qui peut conduire à des douleurs comparables à des coliques néphrétiques chez les humains", explique Laurent Mouysset, le directeur administratif de Globice. "C'est une douleur violente qui peut expliquer le comportement erratique de l’animal et donc l’échouage. C'est en tout cas la cause la plus probable".Des prélèvements ont été effectués pour réaliser des analyses plus poussées. Les restes du cétacé, découpés, seront stockés dans un container réfrigéré, le temps de trouver un endroit pour les enfouir.Pour rappel, le mammifère marin surnommé Billy avait été retrouvé en difficulté sous le viaduc de la NRL à la Grande Chaloupe . Les longues opérations de sauvetage menées par Globice se sont malheureusement avérées vaines, l'animal rendant son dernier souffle le lendemain matin