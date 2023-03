A la Une .. "L'autodéfense" des tortues marines face aux attaques de leurs prédateurs

Les tortues, pour échapper aux morsures des gros requins ont deux options. La première est de s’enfuir à toute la vitesse grâce à leurs puissantes nageoires. Les grosses tortues peuvent atteindre 35km/h en quelques secondes et semer dans le bleu bien des prédateurs. Mais cela ne suffit pas lorsqu’il s’agit de requins très rapides comme les requins peau bleu, les requins mako, les requins longimanus ou les requins tigres.



Reste alors la seconde option qui est de présenter au requin le plat de sa carapace dorsale, qui ne présente pas de prise et sur laquelle les dents du requin vont glisser. Les dents acérées des grands requins vont malgré tout laisser des traces qui mettront des semaines à cicatriser.



Les tortues caouannes ont un "sale caractère", les soigneurs du Centre de soins de Kelonia en savent quelque chose.



