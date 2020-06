L’auteur présumé des coups de couteau mis en examen

Le voile se lève petit à petit sur les circonstances qui ont entraîné la mort de Guillaume, 25 ans, dans le quartier du Bas-de-la-Rivière samedi matin. Selon nos confrères du Quotidien, à l’origine du drame serait un refus de cigarette. Celui que tout le monde appelait "Ti Gui" avait passé la nuit dans une fête qui se déroulait dans le quartier.



En quittant les lieux au petit matin, Guillaume et deux amis se rendent devant la boutique "Chez Henry". C’est là que l’auteur présumé des faits est arrivé. Le suspect, âgé d’une trentaine d’années, était également à la soirée avec les 3 dalons, sans qu’ils se connaissent. Le trentenaire aurait demandé une cigarette aux trois jeunes hommes, ce qui lui a été refusé. Il a alors sorti un couteau dont la lame faisait une vingtaine de centimètres et aurait frappé l’auteur du refus. Guillaume se serait alors interposé et aurait reçu un coup mortel au thorax dont il ne s’est pas relevé. Les deux autres victimes ont également été transportées dans un état grave aux urgences, un d’eux est actuellement en réanimation.



La scène s’étant déroulée devant de nombreux témoins, l’auteur a été pris à parti par les habitants du quartier. Il a dû se réfugier au commissariat Malartic vers 8h. Trop alcoolisé pour être interrogé, il a été mis en cellule de dégrisement. Malgré ses blessures, il a été placé en garde à vue vers 18h. Il devrait être présenté au tribunal ce lundi.