La grande Une L’auteur des menaces téléphoniques contre Patrice Selly interpellé

L’auteur des menaces proférées à l’encontre du président de l’intercommunalité de l’Est a été interpellé ce matin. Il est passé aux aveux. Une info Zinfos974. Par Régis Labrousse - Publié le Vendredi 16 Juin 2023 à 12:04

Hier soir, lors du conseil communautaire, lorsqu’il s’est agi de commenter l’agression de son directeur général des services survenue la veille, Patrice Selly a révélé qu’il avait lui-même fait l’objet de menaces récemment. Il en avait été informé mercredi soir. L’enquête a donc été rapidement menée pour confondre l’individu à l’origine de cet appel malveillant.



Ce dernier avait indiqué que si le président ne le rappelait pas, il savait parfaitement où est-ce qu’il habite avec sa compagne et qu'il savait aussi où est-ce que ses deux enfants se rendent à l'école.



