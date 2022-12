A la Une . L'auteur de la fusillade à Paris était poursuivi pour violences à caractère raciste

L'homme, âgé d'une soixantaine d'années, a tiré ce matin sur un centre communautaire kurde, un restaurant et un coiffeur. Il a été transféré à l'hôpital dans un état "d'urgence relative", selon la maire du 10ème arrondissement de Paris. Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 23 Décembre 2022 à 16:55

Selon la procureure de la République de Paris, "il y a trois décédés, une personne en état d'urgence absolue, deux en relative et le mis en cause également blessé, notamment au visage".

.

On ignore encore les motivations du tireur mais le parquet antiterroriste effectue actuellement une évaluation afin d'évaluer si les faits qui se sont déroulés ce matin sont de nature terroriste ou non.





