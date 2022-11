International L'auteur d'au moins 90 viols d'enfants condamné en Afrique du Sud

Un tribunal sud-africain a condamné mardi dernier un homme pour plus de 90 viols, dont certains sur des enfants, dans une affaire qui a profondément choqué le pays. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 11 Novembre 2022 à 11:58

Le tribunal de Palm Ridge, près de Johannesburg, a condamné Nkosinathi Phakathi, 38 ans, auteur de plus de 90 viols en 9 ans, de 2012 à 2021, essentiellement sur des écolières. Il forçait également des enfants à le regarder commettre des viols.



"Il s’en prenait à ses victimes alors qu’elles allaient ou revenaient de l’école ou du travail, le matin ou le soir (…) Il s’en prenait à certaines d’entre elles à leur propre domicile", a détaillé Lumka Mahanjana, porte-parole du parquet (NPA) dans un communiqué. "Il prétendait être un électricien venu réparer un chauffe-eau ou d’autres appareils ménagers et les violait (…). Dans certains cas, lorsqu’il violait plusieurs personnes à la fois, il obligeait l’autre personne à regarder", a-t-elle ajouté.



La majorité de ses victimes étaient des enfants scolarisés, la plus jeune avait neuf ans et la plus âgée 44 ans.



Nkosinathi Phakathi a été arrêté en mars, l’an dernier, après avoir tenté de retourner au domicile de l’une de ses victimes. La police lui a tiré une balle dans une jambe, qui a depuis été amputée.



Sa sentence doit lui être signifiée début décembre.