L'audience du demandeur d'asile sri-lankais renvoyée, le prévenu maintenu en détention

Le père de famille désespéré qui s'était retranché dans un appartement de Bellepierre avec ses enfants ce mardi devait être jugé dans le cadre de la comparution immédiate cet après-midi. Mais à la demande de la défense, l'audience a été renvoyée au 4 octobre prochain. Le prévenu est maintenu en détention provisoire dans l'attente de son procès.Alors qu'un premier expert évoque une altération du discernement, le tribunal a ordonné une deuxième expertise, accédant à la demande des avocats du prévenu.Pour rappel, l'homme d'origine sri-lankaise aurait été pris d'un accès de colère avoir appris, au même titre qu'un autre contingent de réfugiés, que sa demande d'asile ne serait pas acceptée Ce jour-là, il avait tout saccagé sur son passage (le mobilier de l'appartement mais aussi des véhicules en bas de l'immeuble dans lequel il était hébergé par La Croix Rouge) et s'était retranché dans l'appartement avec ses enfants. Les pompiers, les policiers et les hommes du Raid avaient été dépêchés sur place. L'individu avait fini par relâcher ses enfants dans le calme et s'était rendu aux forces de police