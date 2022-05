A la Une . L’attaquant du RC Strasbourg Ludovic Ajorque rejoint la “team” des parrains de 1000 Sourires

Ludovic Ajorque, Attaquant du RC Strasbourg, parraine sa première opération « Foot en VIM » (Very Important Marmailles), avec l’Association 1000 Sourires, au stade de l’Eperon. Le footballeur réunionnais rejoint ainsi la “team” des prestigieux parrains de l’association, aux côtés des footballeurs Fabrice Abriel et Jérémy Morel, le pilote Rafale Sébastien Nativel « Babouc » et les humoristes péi Marie-Alice Sinaman et Thierry Jardinot. Par N.P - Publié le Dimanche 29 Mai 2022 à 07:28

Ludovic Ajorque commence ses “vacances” sur son île au stade de l’Eperon, à Saint-Paul. Le Saint-Joséphois, qui vient de terminer une belle saison en tant qu’attaquant du RC Strasbourg, est aussi un sportif engagé. Depuis ce jeudi 26 mai, il rejoint ainsi l’équipe des parrains de l’Association 1000 Sourires, à l’occasion d’une opération “Foot en VIM”, avec une centaine de petits footballeurs et footballeuses de l’association Jeunesse Sportive Football de l’Eperon.



Des étoiles dans les yeux des marmailles



Ludovic Ajorque a participé à plusieurs ateliers avec une centaines de jeunes de catégories U6 à U16. Et les petits footballeurs mesuraient la chance qu'ils avaient de taper la balle avec le joueur, qui était encore il y a quelques jours sur la pelouse du Stade Vélodrome, pour sa dernière journée de Ligue 1 face à l'Olympique de Marseille. "C'est trop bien de pouvoir jouer avec un joueur professionnel, on a vraiment de la chance", s'exclame Styven. "On se dit que peut-être que nous aussi, un jour, on pourra être aussi fort que lui", espère Kilian.



Le joueur a également fait quelques passes avec le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin. "Je tiens à remercier Ludovic Ajorque de prendre du temps pour les marmailles. Grâce à lui, ils ont des étoiles dans les yeux. J'en profite pour saluer l'action de 1000 Sourires qui réalise les rêves de milliers de petits saint-paulois depuis la création de l'association."



Un moment fort pour l’Association 1000 Sourires



"C'est un grand jour pour l'association, car ce n'est courant pour nous d'accueillir un nouveau parrain souligne Ibrahim Ingar. A ce jour, nous pouvons compter sur le soutien indéfectible de plusieurs personnalités, comme les footballeurs Fabrice Abriel et Jérémy Morel, le pilote Rafale Sébastien Nativel « Babouc » et les humoristes péi Thierry Jardinot et Marie-Alice Sinaman. C'est d'ailleurs cette dernière qui a remis symboliquement son "diplôme" de parrain à Ludovic Ajorque aujourd'hui. Il rejoint ainsi la "team" de parrains qui donnent de leur temps pour les marmailles auprès desquels l'association mène des actions depuis 2006".



1000 Sourires c'est à ce jour : 276 opérations réalisées et 11 606 marmailles parrainés.



1000 Sourires c'est à ce jour : 276 opérations réalisées et 11 606 marmailles parrainés.

Site de l'association : http://1000sourires.re

Facebook : https://www.facebook.com/1000sourires

Instagram : https://www.instagram.com/1000sourires.re