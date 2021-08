L'athlétisme ultra proximité 974 dans les quartiers prioritaires de Saint-Paul

Présentation:

Dans le cadre du dispositif "Quartiers d'été" (Financement ANCT quartiers politique de la ville), en lien avec la ligue d'athlétisme, la VILLE DE SAINT-PAUL propose des ateliers sportifs et ludiques en ultra proximité pour les jeunes. En effet, dans ce contexte sanitaire trés difficile, l'offre d’activités physiques et sportives se réduit jour après jour, la Ligue Réunionnaise Athlétisme (LRA) a mis en place un protocole (COVID 19) renforcé permettant le maintien d’activités en extérieur via l’Athlétisme d'Ultra Proximité 974.

La Ligue réunionnaise d’athlétisme souhaite faciliter l’accès à la pratique de l’athlétisme sur le territoire. Pour ce faire, parallèlement aux actions déjà entreprises et pour mieux répondre aux déséquilibres liés à un contexte géographique et social local inégal impactant sa pratique, la ville de Saint-Paul et la LRA ont élaboré un dispositif innovant réunissant les conditions d’une pratique « proche de chez soi », au pied d’immeuble, au sein de différents établissements (scolaires, santé)

Une action qui permet de répondre à des véritables problématiques locales de santé publiques liés notamment à la sédentarité (surcharge pondérale/obésité, diabète, maladies respiratoires chroniques et maladies cardio et neuro vasculaires) et de découvrir également des talents issus des quartiers prioritaire du territoire de Saint-Paul