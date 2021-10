Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL L’athlétisme d’ultra proximité se poursuit à Plateau Caillou À vos marques, prêts, partez ! Les jeunes Saint-Paulois prennent leurs jambes à leur cou lors de cette matinée sportive et ludique d’athlétisme en ultra proximité, ce mercredi 20 octobre 2021, sur le Plateau noir à Plateau Caillou.



Course de vitesse, lancer du poids, saut en hauteur, Ping pong, les marmays ont profité de plusieurs activités, dans le respect de la réglementation et des mesures sanitaires. Qui sait ? Peut-être que lors de ces matinées, Saint-Paul, terre de champions, éveillera une nouvelle étoile de l’athlétisme tout comme Lola ROBERT, jeune Saint-Pauloise nommée plusieurs fois championne de La Réunion d’athlétisme.

D’autres rendez-vous vont se dérouler dans les Bassins de vie. Ils s’inscrivent dans le dispositif « Quartiers d’été » financé par l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

Jeudi 21 octobre, de 9h30 à 12 heures, au Plateau noir de Savanna Vendredi 22 octobre, de 9h30 à 12 heures, au Plateau couvert de l'Éperon (en face du Local commun résidentiel, près de l'école Mathilde-Frappier-de-MONTBENOIT En partenariat avec la Ligue Réunionnaise d'athlétisme (LRA), la Ville de Saint-Paul, labellisée « Ville Active & Sportive » encourage la reprise des activités sportives en extérieur, malgré la crise sanitaire. Ces manifestations sportives destinées aux quartiers prioritaires tentent de rendre plus accessible la pratique du sport sur le territoire.





