L'astuce des établissements pour ne pas appliquer le Pass sanitaire

Le Pass sanitaire est entré en vigueur ce mercredi 21 juillet à La Réunion comme partout en France. Certains établissements recevant du public (et dont la capacité atteint les 50 personnes) sont maintenant tenus de vérifier le statut sanitaire de leurs clients : ceux qui n’ont pas un schéma vaccinal complet ou qui n’ont pas un test négatif à la covid de moins de 72 heures ne peuvent pas entrer.



Les établissements concernés sont notamment les cinémas et les salles de sport. Mais les exploitants ont trouvé une solution simple et légale pour ne pas se plier à ces opérations de contrôles difficiles à mettre en place et qui pourraient mener à refuser l’entrée à de nombreux clients non vaccinés (la couverture vaccinale n’est que de 33,7% à La Réunion).



Réduire le nombre de clients



Cette nouvelle mesure ne s’applique en effet qu’aux établissements qui accueillent plus de 50 personnes dans des espaces clos, couverts, notamment.



Les multiplexes de La Réunion ont donc choisi de mettre en place des salles dédiées au non vaccinés où moins de 50 personnes sont assises devant une toile.



La situation est la même dans des salles de sport par exemple où les exploitants ont préféré limiter le nombre de clients dans l’enceinte de leur entreprise plutôt que de mettre en place des opérations de contrôles.



Le Pass sanitaire va encore être étendu



Le précieux sésame concerne actuellement les lieux de culture et de loisirs. Mais il pourra concerner dès le mois d’août d’autres types d’établissements. Les cafés et les restaurants feront bientôt partie des espaces où ces contrôles auront lieu.



Les grands centres commerciaux pourraient aussi bientôt intégrer la liste. Le Conseil d’Etat s’est prononcé contre cette possibilité. Le Gouvernement a maintenu sa proposition en y ajoutant une spécification : assurer l’accès sans Pass sanitaire aux produits de première nécessité via des supermarchés ou magasins à proximité des galeries commerciales.



La situation sanitaire se dégrade à La Réunion



Plus de 300 nouveaux cas de coronavirus sont actuellement recensés chaque jour à La Réunion. Ce que notre île n’avait jusqu’alors jamais connu. Le taux d’incidence flirte avec les 190 cas pour 100.000 habitants.



La circulation du variant Delta s’accélère et est liée à des rassemblements festifs en famille et à des grandes soirées privées qui se multiplient depuis le début des vacances scolaires.



Un couvre-feu à 23 heures a été réinstauré la semaine dernière. Mais les autorités n’excluent pas la possibilité de prendre de nouvelles mesures restrictives très prochainement pour empêcher un emballement de l’épidémie de coronavirus à La Réunion.