L'astéroïde d'Halloween, en forme de crâne, va bientôt frôler la Terre

Un petit objet du système solaire qui, sous certains angles, ressemble à un crâne humain, est sur le point de nous rendre visite, début novembre, pour la troisième fois depuis sa découverte en 2015. Il a été nommé "2015 TB145", mais est également connu sous le nom d’astéroïde Halloween car son dernier passage à proximité de la Terre correspondait aux fêtes d'Halloween.



L’objet est presque aussi noir que le charbon et lors de sa visite précédente, son approche la plus proche de la Terre avait eu lieu le 31 octobre 2015.



D'après les scientifiques, il s'agirait d’une comète morte qui se serait "éteinte" qui aurait perdu tous ses composés volatiles à force de passer près du Soleil. Il ne s’agirait aujourd’hui plus que d’une pierre au noyau de glace et de poussière inerte.



L’astéroïde d'Halloween, qui mesure entre 625 et 700m, a une période orbitale de 1.112 jours, soit un peu plus de trois ans. Donc, à chaque fois qu’il nous rend visite, c’est un peu plus tard dans l’année que la fois précédente. Son passage devrait intervenir d'ici le 11 novembre.