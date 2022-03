A la Une . L'association pour la mémoire des engagés s'active pour accueillir des réfugiés ukrainiens

Et si La Réunion participait, à son échelle, à l’accueil de réfugiés en provenance d’Ukraine ? Ce pays est en proie à une guerre menée par la Russie depuis le 24 février. Un président d’association a décidé de consulter tous les ministères et collectivités qui pourraient s'impliquer dans sa démarche. Par LG - Publié le Vendredi 25 Mars 2022 à 17:59





A ce jour, plus de 3,5 millions de personnes ont fui leur pays vers des pays voisins selon le Haut conseil aux réfugiés des Nations unies.



L’effort porté par les pays proches de l’Ukraine ne saurait suffire, surtout si le conflit armé venait à durer et faire croître encore le nombre de déplacés. C’est dans cet esprit de solidarité que Abady Egata-Patché a décidé d'interpeller de nombreux institutionnels.



Lui-même engagé dans un combat pour faire reconnaître l’engagisme comme crime contre l’humanité, Abady Egata-Patché voit dans ce conflit et ses conséquences l'intérêt de "défendre les principes d’égalité et de respect entre les peuples, de lutter contre les discriminations et contre toutes les atteintes portées à la dignité humaine." Il porte plainte pour faire reconnaître l’engagisme comme crime contre l’humanité

"Une telle démarche, qui procède d’un travail de mémoire pour restaurer la dignité des peuples déracinés dans le passé, implique également une mobilisation en faveur de ceux qui souffrent à leur tour d’une expulsion forcée de leur terre", évoque-t-il.



"Le traumatisme sera transgénérationnel, comme il le fut pour la communauté des engagés si les personnes jetées hors de leur maison, de leur ville et de leur pays ne sont pas accueillies en urgence pour leur assurer des conditions de vie dignes avant que les conditions ne leur permettent, si elles le souhaitent, de retrouver leur terre natale", poursuit le président d'association.



Mobiliser aussi la société civile



Abady Egata-Patché a donc adressé ce 24 mars un courrier aux ministres des Affaires étrangères, de l’Intérieur et de l’Education nationale, ainsi qu'au préfet de La Réunion, à la Région, au Département et à la commune de Saint-Paul (ville siège de son association, ndlr) afin de leur proposer d’accueillir des familles de réfugiés quittant l’Ukraine.



