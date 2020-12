L'association des riverains de Manapany refoulée d'une conférence de presse de la mairie

Monsieur le Maire,



Nous avons été très choqués d’être refoulés par vos services lors de la conférence de presse du mardi 1er décembre 2020. Vous avez précisé lors de cette rencontre avec les médias que vous affirmez désormais être dans un esprit de réconciliation et d’apaisement avec une philosophie démocratique qui est votre crédo.



Notre association a son siège à Manapany les Bains et nous sommes les premiers intéressés sur les projets touchant à notre quartier. Nous attendons donc d’être reçus par le représentant élu de notre commune.



Lors d’un courrier du 14 novembre, nous vous avions demandé une réunion concernant les projets d’aménagement de la commune sur Manapany les Bains. Cette demande n’a reçu aucune réponse jusque-là, de ce fait, nous restons mobilisés.



Nous vous remercions d’avoir précisé enfin l’usage du local et des jardins de Manapany, ainsi que votre décision de ne pas couper d’arbres endémiques, en particulier, ceux abritant le gecko, le long de la baie. Cependant, nous n’avons pas reçu de précision sur les aménagements routiers, ni sur le projet de mise en double voix du boulevard de l’océan aboutissant à une impasse, sur l’élargissement de l’allée des pipangayes qui causera un empiètement conséquent de la cour de l’école maternelle, ce qui nous inquiète. De plus, vous n’avez pas évoqué le rond-point du four-à-chaux qui reste problématique pour les accès des habitations voisines.



Nous réclamons donc une concertation publique, documents à l’appui, avec les habitants du quartier concernant ces aménagements qui touchent à notre environnement et des précisions sur les précautions qui seront prises pour protéger le gecko (menacé de disparition) de Manapany les Bains lors des différentes phases du chantier.



Nous souhaitons que la lumière soit faite sur ces projets qui touchent à notre cadre de vie, comme cela se passe dans beaucoup de communes.



Dans l’attente d’une réponse positive de votre part et dans un esprit de réconciliation et d’apaisement, nous vous prions, monsieur le maire, d’accepter nos salutations respectueuses.



Association Des Propriétaires, Riverains et Habitants de Manapany les Bains