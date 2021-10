A la Une .. L'association citoyenne de St-Pierre demande de "stopper les rodéos hélicos"

L'association citoyenne de Saint-Pierre, agacée par le comportement de certains pilotes d'hélicoptère, demande l'arrêt des trajectoires en boucle sur les lagons et les zones habitées Par N.P - Publié le Jeudi 14 Octobre 2021 à 17:23





"Ce tourisme dérégulé ne pourra perdurer. Le boycott des sociétés aux pilotes voyous s'impose ", dénonce l'association, qui demande "l'arrêt des trajectoires en boucle polluantes sonores (flapping) et atmosphériques sur les lagons et les zones habitées".



Un courrier en ce sens a été envoyé aux autorités (DSAC-OI, BGTA ...) :

Bonjour,

nous demandons l'arrêt des trajectoires en boucles POLLUANTES sonores (flapping) et atmosphériques sur les lagons et les zones habitées.

Voici des exemples de ce qui se passe à Saint-Pierre.

- Dimanche matin du 10/10, en toute indécence, alors que 2 personnes perdaient la vie dans un crash d'ULM au Maïdo ! F-ODLI

Pour info, nous avons déjà observé des comportements de rase-motte aussi bien au Piton des Neiges qu'au Maïdo. Déjà alerté aussi sur des rase-mottes en forêt d'Etang-Salé ... (http://citoyennedestpierre.viabloga.com/news/chauffard-du-ciel-bis)

- Et ce mercredi 13/10, rodéo carrément sur les habitations pour le F-HILL. ET boucle bruyante F-OIPR

- Et ce jeudi 14/10, rodéo très bruyant du F-OVER

Ce n'est pourtant pas faute de dialogue direct .... mais le mépris de la population locale perdure.

Avec les risques engendrés !

En cas de crash, que va-t-il se passer d'après vous ?

Pour la n-ième fois, nous vous demandons d'intervenir pour que cessent ces pratiques.

