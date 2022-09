A la Une . L’association Vivre avec le SAF rappelle ses missions

À quelques jours de la journée mondiale du Syndrome d’alcoolisation foetale le 9 septembre, l’association Vivre avec le SAF rappelle son rôle pour accompagner les personnes atteintes et leurs proches. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 5 Septembre 2022 à 14:21

Le communiqué: Vivre avec le SAF est une association française de familles et proches concernés par les Troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF). Au service des familles, elle intervient en complémentarité des professionnels en charge de la prévention et de l’accompagnement des personnes concernées par ces troubles. Les conséquences de l’alcoolisation fœtale n’affectent pas seulement l’enfant, le jeune ou l’adulte, mais aussi sa famille, ses voisins, ses enseignants, les gens avec qui il va travailler, la société tout entière. Tous doivent apprendre à vivre avec la personne.

Or, ces troubles ne sont pas visibles et encore mal connus. Notre ambition : témoigner de nos expériences pour faire connaître ce handicap invisible et contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes concernées par les TSAF et leurs proches, et à prévenir les TSAF.

Nos principales missions :

• Contribuer à la sensibilisation du grand public sur les conséquences de la consommation d’alcool pendant la grossesse et sur les difficultés rencontrées par les personnes atteintes de TSAF

• Soutenir les personnes atteintes de TASF et leurs proches et promouvoir des espaces de soutien via l’animation d’un réseau d’adhérents

• Diffuser l’information et créer des synergies en organisant des rencontres, en étant présents dans les médias, en capitalisant les documents et les bonnes pratiques relatifs au TSAF, pour aider et/ou prévenir le TSAF , etc.

• Militer pour l’amélioration du dépistage et de la prise en charge des TSAF dans la société

• L’Association est aussi un lieu d’écoute et de soutien aux proches des personnes atteintes de TSAF, qui peuvent se trouver en très grande souffrance face aux difficultés rencontrées et se sentir très isolés pour les affronter, du fait de la méconnaissance des TSAF de la part de nombreux soignants, enseignants, institutions judiciaires, et de la société en général.



Notre travail auprès des familles



L'Association VIVRE AVEC LE SAF se mobilise et apporte sa contribution pour que les personnes porteuses d’un TSAF, les personnes en difficulté de vie, puissent disposer des aides et soutien requis par leur état.



L’Association propose des actions pour trouver des réponses à ses questions et des clés pour mieux vivre au quotidien chaque situation personnelle.



