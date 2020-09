Santé L'association Ti doudous peï, nouveau partenaire du CHU

Un partenariat entre l'association les p'tits doudous de La Réunion et le CHU a été signé ce mardi matin. Les déchets de blocs opératoires recyclables du CHU seront cédés à l'Association. Une fois récoltés, triés, désinfectés puis collectés pour être remis à RVE à St André afin d'être valorisés et revendus, l'Association récupérera le produit de cette vente pour financer ses actions auprès des petits patients hospitalités au CHU.

Améliorer l’accueil et le bien-être des enfants opérés, réduire leur anxiété par le jeu avant l’opération chirurgicale telles ont été les motivations des bénévoles personnels infirmiers de bloc, d’anesthésie et de médecins anesthésistes du CHU de La Réunion pour créer l’association locale Les P’tits Doudous de La Réunion « Ti Doudous peï », 50ième association du réseau.



La signature de la convention en présence de La Secrétaire Générale du CHU, Madame Sabrina WADEL et la Présidente de l’association « les ptis doudous de La Réunion », Madame Stéphanie GOSNET, ainsi que les acteurs concernés par ce partenariat a eu lieu ce mardi.



Le partenariat permettra au CHU de céder les déchets de blocs opératoires recyclables à l’Association, c’est-à-dire par exemple les emballages aluminium, les lames de bistouris, les câbles électriques contenant du cuivre ou d’autres dispositifs médicaux. Grâce à un protocole élaboré conjointement par les services des deux blocs du CHU, la Direction du Biomédical et la Direction des Affaires Economiques, ces déchets sont récoltés, triés, désinfectés puis collectés une fois par mois par les P’tits Doudous pour être remis à RVE à St André.



Une fois valorisés, et donc revendus, l’Associations récupère le produit de cette vente pour financer ses actions auprès des petits patients hospitalités au CHU.