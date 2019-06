L’association REVEZ présente au 9ème salon Zanimos

Ayant toujours à cœur de sensibiliser positivement la population à la problématique de l’errance animale et de ses conséquences, l’association REVEZ, en partenariat avec Royal Canin Réunion, a choisi durant ce week-end prolongé d’informer les visiteurs sur les solutions existantes pour lutter efficacement contre ce phénomène d’ampleur. Le message est le suivant : « Nout tout néna nout pard résponsabilité ! »



Les solutions reposent sur trois axes principaux que sont la sensibilisation, la stérilisation et l’application des lois. Le salon est donc l’occasion pour REVEZ de présenter ses actions menées en ce sens, notamment la sensibilisation auprès des jeunes publics, dans les établissements scolaires. Une séquence « clé en main » est d’ailleurs proposée aux enseignants qui se portent volontaires pour sensibiliser leurs élèves. Des livrets d’activités et un jeu de 7 familles ont également été créés et sont présentés sur le stand.



Concernant la stérilisation, un grand nombre de maîtres sont venus dès hier se renseigner sur les campagnes existantes. Encore une fois, les dysfonctionnements sur le territoire de la CASUD ont été soulevés par plusieurs visiteurs, qui manifestaient l’envie de stériliser leur animal mais qui, après de longs mois d’attente, n’avaient toujours pas reçu de bon à cet effet.



D’autres étaient surtout soucieux des conséquences de la stérilisation sur leurs animaux, notamment au niveau du comportement. Les inquiétudes levées, tous avaient la volonté de les stériliser. Souvent pour éviter des portées, parfois, à l’image de cette dame, pour éviter des conflits de voisinage liés aux marquages urinaires chez un chat mâle non castré.



Le troisième axe concerne l’application des lois existantes. A l’approche des municipales, l’association entend bien faire peser cette question dans la campagne électorale. Des solutions peu coûteuses existent : charge aux élus de montrer qu’ils ont le souci d’agir pour protéger efficacement leurs administrés des conséquences de l’errance (accidents, attaques, maltraitance, etc).



Cet après-midi, à 14h, un concours de beauté dédié au Royal Bourbon, notre « race péi », est organisé par Royal Canin. L’association, représentée par Manon, une jeune bénévole de 13 ans, symbole de cette jeunesse qui s’engage pour défendre le Vivant, aura l’honneur de faire partie du jury.