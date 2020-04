L'association O Coeur des Femmes distribue des "paniers sourires" aux soignants d'un Ehpad du Port

L'association O Coeur des Femmes a distribué ce lundi des "paniers sourires", soit des friandises, des cosmétiques et surtout des visières et des masques en tissu, aux soignants de l'Ehpad Fabien Lanave, au Port. En effet, l'association a recueilli des dons, afin de soutenir les soignants qui s'occupent de nos aînés, en ces temps d'interdiction de visite.



"Au travers de cette action, nous souhaitons également attirer l'attention des collectivités, et les inciter à continuer leurs efforts sur l'accompagnement de tous les encadrants et tous les métiers de la santé qui reste encore trop peu suffisant", précise l'association dans un communiqué.