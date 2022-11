Mayotte L’association "La Rue des Familles de France" va s’installer à Mayotte

L’association Familles de France, reconnue d’utilité publique, se prépare à ouvrir son antenne à Mayotte. Ses futurs fondateurs sont à La Réunion pour observer les écueils à éviter. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 9 Novembre 2022 à 17:44





L’association veut ainsi accompagner le futur développement des futurs logements sociaux qui seront construits à Mayotte. Pour éviter de commettre les mêmes erreurs qu’à La Réunion, les membres locaux ont amené le futur fondateur dans la cité Kayamb à Saint-Louis. L’objectif est de montrer les conséquences de séparer les communautés les unes des autres.



"On ne veut pas reproduire les mêmes erreurs. Les familles mahoraises sont venues à La Réunion pour trouver un peu de bonheur, mais



L’autre défi majeur pour la future association va concerner les 7000 orphelins du 101e département. Créée en 2014 à La Réunion, l’association La Rue a obtenu l’affiliation à Familles de France en 2018. Ses membres accompagnent à présent Binali Nidhoimi qui souhaite mettre en place La Rue Familles de France 976. Cette association accompagne les familles dans les problématiques rencontrées au quotidien comme le logement ou la défense des consommateurs. Elle participe également aux grands projets gouvernementaux en direction des familles.L’association veut ainsi accompagner le futur développement des futurs logements sociaux qui seront construits à Mayotte. Pour éviter de commettre les mêmes erreurs qu’à La Réunion, les membres locaux ont amené le futur fondateur dans la cité Kayamb à Saint-Louis. L’objectif est de montrer les conséquences de séparer les communautés les unes des autres."On ne veut pas reproduire les mêmes erreurs. Les familles mahoraises sont venues à La Réunion pour trouver un peu de bonheur, mais ils se retrouvent dans le tracas quotidien et sont rejetés . On ne veut pas ça à Mayotte où il y a déjà assez de problèmes avec l’île voisine", explique Antoine Samy Araye, le président de l’association "La rue des Familles de France 974".L’autre défi majeur pour la future association va concerner les 7000 orphelins du 101e département.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur