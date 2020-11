A la Une .. L’association Jeunesse En Mission maintient son repas solidaire aux sans-abri

En ce dimanche de Toussaint, l’association Jeunesse en Mission organise un repas solidaire pour les plus démunis. Situation sanitaire oblige, l’édition 2020 consiste à partir à la rencontre des sans domicile fixe, en lieu et place du traditionnel repas. Par Zinfos974 - Publié le Dimanche 1 Novembre 2020 à 10:25 | Lu 584 fois

Pas de confinement pour la solidarité. Comme chaque année, l’Association Jeunesse En Mission, en partenariat avec l’Arche d’Aujourd'hui, organise un repas solidaire pour les sans-abri. Mais en raison de la crise sanitaire, les organisateurs ont dû repenser cette journée d’action.



Ne pouvant pas organiser le rassemblement traditionnel autour d’un repas et d’animation, les organisateurs ont donc décidé de partir à la rencontre des sans-abri pour leur offrir le petit-déjeuner ainsi que deux barquettes pour le midi et le soir.



Malgré les restrictions, les bénévoles ont répondu présents et sont prêts à distribuer les repas auprès des sans-abri afin d’éviter les attroupements. Ces distributions se feront à Saint-Paul (vers la grotte des premiers Français) et au Port (proche du score) dans le respect des gestes barrières.





Publicité Publicité