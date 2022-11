Santé L'association France Alzheimer Réunion poursuit son engagement 25 ans après son lancement

La branche locale de France Alzheimer a fêté hier au Port ses 25 ans d'engagement en faveur des malades et de leurs familles. L'occasion, aussi, de rappeler que le plus dur reste à venir puisque la maladie ne cesse de progresser. Le communiqué de France Alzheimer Réunion : Par LG - Publié le Dimanche 20 Novembre 2022 à 11:18

À l’occasion de la célébration de ses 25 ans d’existence, l’association France Alzheimer Réunion poursuit son engagement en accompagnant les patients pour les aider à mieux vivre leur quotidien tout en développant leurs capacités.



Pour rappel, plus de 10.000 personnes souffrent d’Alzheimer à La Réunion et ce chiffre devrait passer à 20.000 d’ici 2030. C’est dans cette optique que France Alzheimer Réunion a organisé un dîner et un évènement festif ayant pour thème l’Inde, ce samedi 19 novembre 2022, au restaurant la Table Créole dans la ville du Port. Cette soirée était ainsi l’occasion de permettre aux participants de vivre des moments heureux tout en apprenant davantage sur l’univers de l’association qui entend continuer son combat contre les préjugés isolant les personnes malades, leurs proches ainsi que les aidants, de la société.



« Un malade, c'est toute une famille qui a besoin d'aide. Voilà donc 25 années que France Alzheimer Réunion œuvre pour la reconnaissance des besoins et la défense des personnes malades et de leurs familles : c'est un combat difficile et plus que jamais d'actualité, même s’il a déjà permis quelques avancées. Il ne faut pas oublier que plus d’une dizaine de milliers de personnes souffrent d’Alzheimer à La Réunion et que la maladie peut sévèrement impacter la vie des patients. C’est pourquoi notre association les accompagne afin de les aider à mieux vivre leur quotidien tout en développant leurs capacités », précise Sylvie Agnez, présidente de France Alzheimer Réunion.



De nombreuses personnes ont participé à la célébration des 25 ans de France Alzheimer Réunion lors de ce dîner festif axé sur la thématique de l’Inde au restaurant portois la Table Créole. Les participants ont notamment pu profiter des festivités grâce aux différentes animations mises en place par l’association : atelier objets lontan, pose de henné, atelier de bien-être, démonstration de drapage de sari et autres jeux. Un spectacle de danse avec prestation musicale, suivi d’un défilé des mannequins du comité Miss India et du bal ont également eu lieu avant le traditionnel partage des repas dans la joie et la bonne humeur.



Profitant de son discours pour rappeler que la maladie était encore inconnue sur le territoire réunionnais en 1997, la présidente de France Alzheimer Réunion a confié que « l'association a mené un double travail : il a fallu d’abord faire venir des spécialistes et organiser des conférences pour ensuite capitaliser sur ces informations. Par la suite, nous avons collaboré avec les médias pour nous faire connaître auprès des familles et des pouvoirs publics de notre département ».



Reconnaissant qu’il reste encore du chemin à parcourir, Sylvie Agnez a toutefois déploré le manque de visibilité accordé à la maladie et à la branche locale de France Alzheimer. C’est dans cette optique que la présidente en a profité pour lancer un appel aux autorités publiques, entreprises, et à la population afin qu’un combat commun soit mené pour venir en aide à toutes les personnes malades ainsi qu'à leurs familles.