Communiqué L'association Femmes 974 organise une collecte de vêtements aux quatre coins de l'île

L'association Femmes 974 organise une collecte de vêtements pour venir en aide aux femmes et enfants en difficulté. Le communiqué : Mercredi 13 Janvier 2021



Tout le mois de janvier 2021, Femmes 974 apporte son soutien à ces familles en organisant une collecte de vêtements et chaussures aux quatre coins de l’île. L'objectif : collecter des vêtements de tous types (jupes, short, pantalon, t-shirt, …) propres et en bon état (ni troués, ni tachés, …) pour femmes et enfants et de toutes tailles.

L’ensemble des dons sera remis aux structures et associations en lien avec ces familles. Notamment l'association des femmes des hauts, femmes d’Outre-Mer au Tampon, AFEVV au Tampon, le relais familial Rose des bois de la fondation Père Favron, AFFECT, ALEFPA, ou encore le centre d’accueil et d’hébergement d’urgence Fleur d’Eau à Bras-Panon.

En ce début d'année, vos placards sont remplis de vêtements que vous ne portez plus ? C’est l’occasion de faire une bonne action. Ensemble soyons solidaires ! Pour faire un don, il suffit de suivre notre page Facebook et rester informé.e.s des prochaines collectes. Des rendez-vous sont également organisés sur demande, n’hésitez pas à vous faire connaître si vous souhaitez participer à notre action. L’association Femmes 974 a pour but l’étude, l’information, la défense des droits et des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu’individuels des femmes de La Réunion et plus généralement la défense et la promotion des droits des femmes.Chaque jour des femmes avec ou sans enfants connaissent des situations pénibles, soit suite à des violences intrafamiliales et/ou soit du fait de difficultés sociales et financières.