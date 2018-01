L'association Femme 974 soutient l'adjointe de Saint-Paul, Patricia Locame

L’association Femmes 974 dénonce le "sexisme entre élus" et apporte son soutien à Patricia Locame, adjointe à la mairie de Saint-Paul. "Les propos et agissements sexistes sont le quotidien des femmes en politique, qu’elles soient élues ou collaboratrices, et les témoignages de femmes victimes d'agissements sexistes de la part de certains élus sont de plus en plus nombreux. La parole se libère et elle doit aussi se libérer à La Réunion", écrit l’association dans un communiqué.



Femmes 974 reconnaît que la lutte contre les violences sexistes sont "la grande cause nationale du quinquennat" mais s’indigne contre "les provocations et propos sexistes à répétition dans la sphère politique locale et sur les réseaux sociaux".



Dernier exemple en date : "Les propos injurieux et sexistes tenus publiquement sur les réseaux sociaux par un élu de la commune de Saint Paul, l’adjoint de quartier Patrick Flores, à l’encontre de sa collègue élue, 5ème adjointe déléguée au tourisme Patricia Locame".



En effet, Patrick Flores avait attaqué sa collègue sur Facebook : "CELLE qui pense qui peut gérer la crise requin a ma place, du moins c'est ce qu'elle pense. Croyez moi que depuis que je me suis débarrassé d'une certaine société dont je ne citerais pas le nom et qui nous a tous fait perdre du temps , et je reste poli, çà bataille déjà pour 2020 et celle, en jaune sur la photo, qui a profité des morts et des amputés pour que je la place la ou elle est et qui a totalement oublié, que c'est grâce aux surfeurs qu'elle existe et que c'est moi qui l'ai présenté au maire de St Paul croise et décroise ses jambes pour essayer de survivre en politique. A chacun ses moyens . Perso, je l'avais dis a tous les freros, un mandat, pas plus. Pour elle j'en dis pas plus. lol !"



Patricia Locame avait donc décidé de porter plainte.



Selon l’association, c’ "est bien le reflet de cette violence sexuée qui naît de l’idée stéréotypée de la supériorité d’un sexe sur l’autre et d’une relation de pouvoir que l’un souhaite exercer sur l’autre". Femme 974 "apporte tout son soutien à Patricia Locame, offensée dans sa dignité est formule le voeu que la plainte déposée en début de semaine soit suivie d’effet. Il ne s’agit pas seulement que l’égalité entre les hommes et les femmes soit reconnue comme un droit fondamental, encore faut-il que ce droit soit effectivement exercé et protégé".