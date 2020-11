A la Une ... L’association Familiale Catholique se lance dans l’accompagnement numérique

En signant une convention avec la Région Réunion, l’association Familiale Catholique des Camélias se lance dans le dispositif Pass Numérique afin d’accompagner les publics les plus éloignés des usages numériques. Par NP - Publié le Dimanche 1 Novembre 2020 à 17:18 | Lu 97 fois

Dans le cadre du dispositif “Pass Numériques”, nous avons signé une convention avec La Région Réunion pour accompagner les publics les plus éloignés des usages numériques (n’utilisant pas ou très peu internet), pour la période du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2022.



Parmi les personnes les plus éloignées du numérique, le public spécifique décrit ci-dessous est ciblé :

les jeunes de moins de 26 ans sans diplôme,

les personnes au chômage de longue durée (>1 an),

les personnes en situation d’illettrisme,

les familles monoparentales et les femmes en particulier,

les personnes âgées de plus de 65 ans.



Dans ce cadre, la Région Réunion va acquérir des « pass numériques » fournis par l’opérateur national #APTIC, conçus sur le modèle des titres-restaurants. Un pass numérique est un chèque d’une valeur unitaire de 10 €. Chaque bénéficiaire d’un carnet de 10 pass numériques (valeur 100€) pourra bénéficier d’un parcours d’accompagnement à l'AFC DES CAMELIAS.



Le bénéficiaire muni d’une prescription valide (bon signé et cacheté émis par l’une des agences prescriptrices du dispositif et dont la date de validité n’est pas atteinte (CAF, PÔLE EMPLOI, CGSS), l'AFC DES CAMELIAS devra l’accueillir et renseigner un dossier complet de prise en charge permettant d’évaluer le niveau numérique de l’apprenant et définir un parcours numérique avec lui.



Dans ce cadre, vous trouverez ci-joint les affiches que vous pouvez diffuser dans votre réseau afin de faire connaître l'existence de ce dispositif et d'orienter les bénéficiaires vers la CAF, LE PÔLE EMPLOI ou LA CGSS dans un premier temps afin qu'ils obtiennent une prescription valide et dans un deuxième temps qu'ils viennent à l'AFC DES CAMELIAS pour bénéficier du parcours numérique.



L'AFC DES CAMELIAS les accueillera au sein de l'espace animation 4 TI MO à Montgaillard SHLMR 7 rue Raoul Nativel à Saint-Denis.









