A la Une .. L'association Eclats de l'île sera présente au Grand Raid

Le premier stand de ravitaillement aux couleurs d'Eclats de l'île sera inauguré cette année. Voici le communiqué de l'association : Par NP - Publié le Mercredi 19 Octobre 2022 à 09:40

L’association Éclats de l'île - des clowns à l’hôpital - sera présente sur le Grand Raid avec 10 coureurs solidaires, tous inscrits sur la Diagonale des Fous. Cette équipe de dossards solidaires est rejointe par 9 coureurs aux grands cœurs présents sur les autres courses. Et cette année l'association mutualise ses forces à celles de Run Odyssea pour proposer du ravitaillement à Cilaos et à la Possession !





Pour que le rire continue de courir



Depuis Avril dernier, 6 nouveaux comédiens, recrutés et formés par l'Institut de Formation du Rire Médecin sont venus compléter l'équipe en place permettant ainsi de doubler le nombre de journées-spectacles et de visiter de nouveaux services comme la chirurgie infantile et la dialyse. L'objectif des coureurs solidaires est de lever des fonds chacun de leur côté afin de financer ses nouveaux passages et ils sont incroyablement doués pour cela avec déjà plus de 8 500 € récoltés. Pour l'occasion, l'association a également créée une campagne de don en ligne sur la plateforme locale PocPoc intitulée "Pour que le rire continue de courir !" : https://www.pocpoc.re/campaign/55/noussoutenir-pour-plus-de-sourires

Un ravitaillement avec du zéro déchet



Le Comptoir du Vrac propose son soutien aux 50 coureurs solidaires de Run Odyssea et Éclats de l'île par le don de produits de sa boutique (Vrac & biologique) ! Muesli, flocons d'avoine, dattes... vont être transformés en ernergy balls, crackers et barres de céréales par Laura bénévole sur l'évènement.