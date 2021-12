Communiqué L’association Éclats de l’île propose la première borne de dons digitale à La Réunion

Dans le cadre de leur démarche sociétale et de valeurs fortes d’innovation et de solidarité, l’Aéroport Roland Garros, Le Crédit Agricole de la Réunion et sa filiale Réunion Télécom ont signé un partenariat pour la mise en place d’une borne de dons digitale au profit d’une association de notre territoire. Le format de cette borne qui est installée dans le hall des départs de l’Aéroport est une innovation à la Réunion pour favoriser la solidarité des voyageurs. L’association Eclats de l’Ile qui œuvre depuis 16 ans pour donner le sourire aux enfants hospitalisés sera bénéficiaire des dons collectés. Par N.P - Publié le Vendredi 3 Décembre 2021 à 10:47

L’association a la chance de disposer de la première borne de don digitale de l’île. Installée en salle d’embarquement de l’aéroport, elle facilite et offre l’opportunité aux usagers de faire leurs dons en toute sécurité. À savoir qu’un don de 10 € permet d’offrir 1 spectacle à 1 enfant hospitalisé !



Par le soutien de ses donateurs, Éclats de l’île continue d’intervenir auprès des enfants hospitalisés. Les clowns professionnels de l’association visitent près de 4 500 enfants chaque année. Faire des dons c’est continuer de les faire sourire !