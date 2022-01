Animaux L'association Droit de cité lance sa Gamelle solidaire de janvier L'association Droit de cité qui tient deux refuges dans l'Est de l'île lance sa cagnotte "Gamelle solidaire" de janvier. La somme récoltée va bénéficier à toutes les prises en charge alors que l'association vient de payer près de 2000€ pour une chienne, Bianca, qui n'a au final pas pu être sauvée.





Cinq années déjà, que les chats et chiens de l'ARCHE DE NOE Réunion se sont mis à la page : Ils ne font plus les poubelles, ils font des CAGNOTTES ! Alors bienvenue sur la GAMELLE SOLIDAIRE DE L'ARCHE DE NOE, une cagnotte qui, en raison d'une chute vertigineuse des dons de croquettes chiens et chats en magasin depuis le COVID, est aujourd'hui plus nécessaire que jamais. Nous sommes ainsi passés de 180 sacs de 20 kg de croquettes chiens offerts en magasin chaque année à moins de 30 sacs par an depuis mars 2020.



Pour l'ARCHE DE NOE et ses animaux, dont les fonds proviennent uniquement de la générosité du public, les mois COVID ont précarisé le fonctionnement et plus particulièrement celui de sa trésorerie. En effet les appels aux dons sur les plate-formes de dons ont explosé, multipliant les causes à soutenir et reléguant parfois à plus tard le sort de nos compagnons à quatre pattes.



Autant de raisons pour lesquelles nous avons parfois un mal de chien à boucler le budget "aliments" des animaux, soit 5000 € par mois sur les 16 000 € de budget de fonctionnement mensuel dont une part non négligeable est constituée par les salaires (au Smic) de nos 4 agents de chenil en CDI à temps complet. Ainsi les 10 cagnottes lancées sur Leetchi en 2021 nous ont permis de collecter 9912 € soit 1000 € en moyenne par cagnotte (20 % en moyenne du budget mensuel croquettes, patées et boulettes). Notre objectif pour 2022 : remplir une gamelle sur deux grâce à vos dons. Retrouvez les voeux de la présidente de l'association Droit de cité , Astrid Puissant, ainsi que le lien vers la cagnotte







