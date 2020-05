A la Une . L’association Ciel 974 demande de l’aide pour soutenir les Hauts L’association Ciel 974, qui se mobilise actuellement pour soutenir les habitants de Mafate et des hauts, sollicite une aide du Conseil Départemental afin de poursuivre son action. Les aides provenant des particuliers sont également les bienvenus.





Si l’épidémie de Covid-19 n’a pas faire naître l’engagement de l’association Ciel 974 auprès des personnes isolées des hauts de la Réunion, elle l’aura rendue particulièrement intense. Depuis le début de la crise, les rotations d’hélicoptères se succèdent afin d’apporter de l’aide alimentaire aux habitants du cirque de Mafate. Toutefois, ces actions de solidarité, soutenue par l’association Fan Club PSG Réunion et le CCAS de la Possession, restent ponctuelles.



Mais Ciel 974 souhaite franchir une étape dans le soutien aux habitants des hauts et maintenir le pont aérien. L’association a convenu avec la Protection civile de déposer ses bénévoles afin de remettre à jour les formations de premiers secours et d’apporter des palettes de premiers soins. Une nécessité d’utilité publique en cette période d’isolement.



L’association est actuellement en négociation avec un opérateur téléphonique dans l’objectif de fournir un réseau internet pour les enfants dans le besoin. Actuellement, certains marmailles doivent suivre la continuité pédagogique avec des abonnements réduits sur téléphone. Conséquence : les forfaits ont explosé et certains enfants n’ont plus accès à internet. Une association collabore également afin de fournir des ordinateurs portables aux élèves en difficultés afin qu'ils puissent poursuivre leur scolarité dans les meilleures conditions.



L’association souhaite également apporter une aide aux habitants des écarts du sud de l’île, comme dans le Bras-de-la-Plaine, avec l’aide de compagnies d’hélicoptères sudistes. L’aide demandée permettrait de couvrir ces opérations pour une durée d’un mois.



Les particuliers qui souhaitent apporter un soutien à cette opération peuvent faire un don sur Si l’épidémie de Covid-19 n’a pas faire naître l’engagement de l’association Ciel 974 auprès des personnes isolées des hauts de la Réunion, elle l’aura rendue particulièrement intense. Depuis le début de la crise, les rotations d’hélicoptères se succèdent afin d’apporter de l’aide alimentaire aux habitants du cirque de Mafate. Toutefois, ces actions de solidarité, soutenue par l’association Fan Club PSG Réunion et le CCAS de la Possession, restent ponctuelles.Mais Ciel 974 souhaite franchir une étape dans le soutien aux habitants des hauts et maintenir le pont aérien. L’association a convenu avec la Protection civile de déposer ses bénévoles afin de remettre à jour les formations de premiers secours et d’apporter des palettes de premiers soins. Une nécessité d’utilité publique en cette période d’isolement.L’association est actuellement en négociation avec un opérateur téléphonique dans l’objectif de fournir un réseau internet pour les enfants dans le besoin. Actuellement, certains marmailles doivent suivre la continuité pédagogique avec des abonnements réduits sur téléphone. Conséquence : les forfaits ont explosé et certains enfants n’ont plus accès à internet. Une association collabore également afin de fournir des ordinateurs portables aux élèves en difficultés afin qu'ils puissent poursuivre leur scolarité dans les meilleures conditions.L’association souhaite également apporter une aide aux habitants des écarts du sud de l’île, comme dans le Bras-de-la-Plaine, avec l’aide de compagnies d’hélicoptères sudistes. L’aide demandée permettrait de couvrir ces opérations pour une durée d’un mois.Les particuliers qui souhaitent apporter un soutien à cette opération peuvent faire un don sur une cagnotte leetchi pour l’association Ciel 974 Gaëtan Dumuids Lu 187 fois Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur