Société L'association ADESIR mène des actions d'entraide face au Covid-19, à Ste-Marie Dans le quartier de Beauséjour, à Sainte-Marie, l'association ADESIR organise des ateliers de confection de masques, des distributions de petits déjeuners, ainsi que des permanences pédagogiques pour les enfants du quartier ayant des difficultés d'accès au numérique. Ci-dessous, le communiqué d'ADESIR



« Ensemble sur des actions de Solidarité sur le territoire de Beauséjour »





Au vu de la situation de confinement sur le quartier de Beauséjour comme sur l’ensemble des quartiers de La Réunion, des acteurs ont jugé important de mettre en place des actions ciblées portées par les habitants bénévoles afin de valoriser leurs engagements dans la réussite d’actions de terrain dans un contexte de crise aigüe.



En s’appuyant sur l’expérience et l’équipe professionnelle du centre social associatif, ADESIR, et dans sa capacité à développer localement des actions, nous nous sommes organisés avec le soutien de CBo Territoria et de la CAF à coordonner et articuler des activités sociales à destination des habitants les plus vulnérables de Beauséjour :

Permanence 2 jours par semaine sur la continuité pédagogique pour les enfants et jeunes qui sont scolarisés en primaire et secondaire,

Fabrication de masques par une équipe de bénévoles,

Achats et livraisons de petits déjeuners et repas chauds par une équipe de bénévoles.

Avant la réalisation de ces actions, un recensement individuel au plus près des habitants des logements sociaux a été réalisé en porte à porte.



Ces actions ont pour but dans un quartier dit « classique » de pouvoir satisfaire des besoins fondamentaux tels que vitaux dans l’aide alimentaire, de sécurité et de protection dans l’éducation scolaire auprès d’habitants fragilisés par cette crise sanitaire majeure.



8h30-11h30- 13h-16h : Permanence Pédagogique

12h-13h : Livraison de repas chauds

Une fois par semaine : livraison de petits déjeuners

Atelier fabrication de masque : chez l’habitant



Les organisateurs :



- Association ADESIR Centre Social de La Ressource de Sainte Marie.



Les Financeurs

CBo Territoria

CAF Réunion

