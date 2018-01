L’assemblée plénière du Conseil Diocésain de Pastorale reportée au samedi 24 février

L’assemblée plénière du Conseil Diocésain de Pastorale qui devait se tenir jeudi 11 janvier est reportée au samedi 24 février en raison de la fermeture de la route du Littoral.



Le lieu de rendez-vous et le programme, sur le thème " Jeunes…Jeunesse de l’Eglise, Jeunesse du monde ", en relation avec le synode 2018 à Rome et les JMJ de Panama de 2019, restent inchangés.



"Il se pourrait que des personnes déjà inscrites soient indisponibles à la date reportée. Dans ce cas, le signaler aux prêtres et au secrétariat de l’évêque. Prévoir alors des remplaçants. Des paroisses et mouvement qui n’avaient pas encore prévu de délégation pour le 11 janvier peuvent le faire pour le 24 février", indique Monseigneur Gilbert Aubry dans un communiqué.