A la Une . L’aspartame classé « possiblement cancérogène » par le Centre international de recherche sur le cancer

Le Centre international de recherches sur le cancer a décidé, ce vendredi, de changer de classification l’édulcorant présent dans bon nombre de produits alimentaires. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 à 09:54

Additif alimentaire donnant un goût sucré, l’aspartame présent dans des dizaines de produits consommés quotidiennement en France et dans le monde, vient d’être classé ce vendredi « cancérogène possible » (ou « peut-être cancérogène) par le Centre international de recherches sur le cancer (CIRC) qui l’a annoncé à l’occasion d’une conférence de presse à Genève, en Suisse.



Apparu dans les années 1980, ce "faux sucre" est un édulcorant utilisé dans plusieurs milliers d’aliments dont les boissons allégées en calories, certains yaourts, les céréales, les confiseries mais aussi de nombreux sodas - Coca Zéro, Pepsi Max - les chewing-gums et certains médicaments comme les sirops et pastilles. Son pouvoir sucrant est environ 200 fois supérieur à celui du sucre, ce qui veut dire qu'en très petite quantité, il assure le goût sucré.

Pour arriver à cette conclusion, ce ne sont pas moins de 1300 études, menées dans des multiples pays qui ont été analysées en détail, dont une française parue en mars 2022, détaillent nos confrères du journal Le Parisien.



Cependant, boire de temps en temps du Coca Zéro ou manger un gâteau au faux sucre n’a "pas automatiquement de conséquence sur la santé" précise une des médecins du CIRC.



De son côté, la secrétaire générale de l’association internationale des édulcorant a souligné que "le CIRC n’est pas un organisme de sécurité alimentaire et leur examen de l’aspartame n’est pas scientifiquement complet et repose en grande partie sur des recherches largement discréditées".



Dans ce contexte, l’OMS appelle les parents à ne pas habituer leurs enfants à consommer des sodas lights. Entre Coca Zéro et Coca normal, choisissez l'eau !