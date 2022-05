L’ascension, ce jour particulier du christianisme

Si de nombreuses personnes vont profiter de ce jour férié pour se reposer et/ou se divertir, il est impossible pour les chrétiens de manquer ce jour saint. Ce jeudi 26 mai est celui de l’ascension dans le calendrier catholique, 40 jours après Pâques et 10 jours avant la Pentecôte.



Cette fête représente le jour où Jésus a rencontré pour la dernière fois ses disciples après sa résurrection et avant de monter au ciel. Le mot ascension vient du substantif latin ascensio ("action de monter") qui vient du verbe ascendere ("monter, gravir").



Dans la symbolique chrétienne, ce jour symbolise le nouveau mode de présence du Christ qui n’est plus visible dans le monde terrestre, mais reste présent dans les sacrements. Cette célébration préfigure la vie éternelle pour les croyants.



Dans la foi chrétienne, l’Ascension est un élément important. Elle est célébrée par les catholiques, les orthodoxes, les protestants et les fidèles des églises antéchalcédoniennes.