L'artiste réunionnais Lightning sort un album entièrement instrumental

Il ne s'arrête pas. Après sa collaboration avec l’artiste japonaise "Ne-chansan", qui fut une première dans l’univers du J-Rock, le chanteur et compositeur réunionnais Lightning sort un nouvel album.



Entièrement instrumental, cet album de 11 titre s’intitule "Guitar Melody I". Un véritable retour aux sources pour celui qui se définit avant tout comme un guitariste.



Et pour le plus grand bonheur de ses fans, le jeune homme originaire de Saint-Joseph sort également un nouveau single, "Love with the demon", dont le clip a été dévoilé sur Youtube ce mercredi.