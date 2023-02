A la Une .. L'artiste mahoraise Zily plébiscitée au festival Sauti Za Busara, à Zanzibar

Le festival célébrait ses 20 ans et a accueilli des artistes du monde entier. L'artiste mahoraise Zily y a été plébiscitée. Par N.P - Publié le Mercredi 15 Février 2023 à 16:18

Le communiqué :



Le festival Sauti Za Busara qui s’est déroulé du 10 au 12 février dernier à Zanzibar a vu la consécration de l’artiste originaire de Mayotte Zily à l’occasion de son live qui s'est tenu le samedi 11 février, au cœur de la ville de pierre de Zanzibar, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, Stone Town. Le festival célébrait ses 20 ans et a accueilli des artistes du monde entier : de la figure de la scène reggae Tiken Jah Fakoly en passant par la chanteuse tanzanienne Patricia Hillary. Zily a séduit le public, qui ne connaissait pas Mayotte, lui faisant découvrir les sonorités et l’ambiance mahoraise.



Après le succès de sa performance au Visa For Music en novembre dernier au Maroc, Zily poursuit sa lancée et démontre encore une fois que les musiques de Mayotte ont toute leur place dans l’écosystème des industries musicale du monde. En plus du show qu’elle a proposé, Zily a œuvré pour la promotion du territoire de Mayotte en contribuant à diffuser à grande échelle la richesse culturelle de l'île durant ces quelques jours passés à Zanzibar. Elle en a profité pour rencontrer les acteurs culturels de la région. Objectif : créer des ponts entre Mayotte et le monde à travers la musique et mener sur le court, moyen, et long terme des projets communs. C’est d’ailleurs dans cet esprit que Zily a rencontré la chanteuse Siti Amina, du groupe Siti and the Band. Siti Amina surnommée l’AfroTaarab Queen est une autrice, compositrice, interprète et musicienne de Zanzibar. Fervente défenseuse des causes des femmes, l’artiste utilise son art et sa voix pour délivrer ses messages d'espoir dans le monde. C’est donc tout naturellement que les deux artistes engagées aux univers colorés, aux valeurs et aux traditions riches ont sympathisé et longuement échangé. Ensemble, elles projettent une résidence artistique commune ainsi que de nombreux autres projets.



Le Sauti za Busara étant l'un des plus importants festivals de la région de l'océan Indien, ce sont des talents de la région et du continent africain et américain qui ont pu être découverts durant 3 jours. Tous les lives sont d'ailleurs disponibles sur la page YouTube du festival Sauti za Busara : https://www.youtube.com/watch?v=dh3yBphtqR0&t=12s . Zily, quant à elle, prépare d'ores et déjà la suite. Les prochains mois s'annoncent chargés pour l'artiste