L’artiste Samé de retour avec son nouveau titre "Espoir"

Le Réunionnais talentueux auteur compositeur nous exprime avec son cœur sa vision et l’espoir qu’il a vis-à-vis de l’humanité.



Un partage qu’il livre à zinfos974 au cœur de sa ville natale Saint Denis.



Après son album Révolution, l’artiste réunionnais enchaîne les titres à succès et partage ses bonnes ondes. Sur un style de "spirit musique", la musique de l’esprit qui éveille les sens.



Samé un humain parmi les humains, qui fait pétiller le regard des petits comme des grands lors de ses prestations dans lesquelles il nous partage ses émotions.



Samé est également un artiste dévoué et présent sur les actions mises en place pour protéger la nature.