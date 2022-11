L’artiste Gorg’One au jardin d’enfants les Combavas à La Plaine Saint-Paul

C’est avec surprise que parents et enfants ont découvert l’animation mis en place par l’artiste dès 7h30 !

Proposant de décorer le mur de la crèche pour stimuler la créativité et l’inclusion des enfants avec la participation des parents, l’artiste a mis à disposition différents matériels : des éponges, des pinceaux et de grands pochoirs en forme de feuilles pour égayer la fresque !

Tout au long de cette matinée, 18 marmailles de l’école ont pris goût à la peinture et ont laissé parler leur créativité en aidant l’artiste à décorer le mur de leur école.

Pendant la sieste, Gorg’one a terminé la fresque en y ajoutant des éléments marquants de l’île : des fleurs, des feuilles et le superbe “zoizeau la vierge”.

C’est une magnifique fresque gravée des prénoms de chaque enfant ayant participé à son embellissement que nous retrouvons au jardin d’enfants Les Combavas !

Le choix de l’artiste était de laisser les familles, les enfants et les équipes s’exprimer autour de la fresque pour créer un décor gravé unique, dans lequel chacun a apporté sa créativité.

C’est sous l’œil attentif de l’artiste et du personnel de la crèche que ce moment de complicité et de partage artistique entre parents et enfants à marquer les esprits.