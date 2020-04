La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de La Réunion a le regret de vous annoncer le décès du Président des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de France (CMA France), Monsieur Bernard STALTER, coiffeur de profession, survenu le lundi 13 Avril 2020, des suites du COVID19, malgré sa combativité exemplaire et la forte mobilisation du personnel soignant.



Resteront dans nos mémoires, son engagement sans faille pour la défense et la promotion de l’Artisanat, son combat réussi pour valoriser les Hommes et les Femmes du secteur, sa mobilisation permanente pour faire de l’Apprentissage une voie de réussite professionnelle.



Nous n’oublierons pas non plus son soutien total aux entreprises d’Outre-Mer et sa mobilisation pour l’Artisanat réunionnais aux côtés de M. Bernard PICARDO, ici (cf. photo) lors du lancement de la Semaine Nationale de l’Artisanat en juin dernier.

La grande famille de l’Artisanat est en deuil depuis hier et s’associe à la douleur de sa famille et de ses proches.



Restons tous vigilants face à cette épidémie.