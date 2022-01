Actu Ile de La Réunion L’artisanat à La Réunion : Les premières tendances 2021

Depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, les propos sur les risques de défaillance des entreprises et le « désespoir » des entrepreneurs ont régulièrement fait la une des actualités.

Sans occulter les difficultés réelles des artisans, cette note propose un autre regard sur les premières tendances 2021 du secteur des métiers. Par N.P - Publié le Jeudi 27 Janvier 2022 à 15:49

L’artisanat franchit cette année le seuil des 50 000 emplois, alors que la crise sanitaire continue de plus belle



● Plus de 22 000 entreprises en activité.(2)

● Près de 29 000 salariés et apprentis.

● 2,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires.



Une économie artisanale combative et attractive



● Un niveau élevé de créations d’entreprises

2 480 immatriculations de janvier à décembre 2021, soit une hausse de 15% par rapport à 2020. Le dynamisme entrepreneurial résulte principalement des activités de services et celles du bâtiment.



Alimentation : +2%

Production : +12%

Bâtiment : +17%

Services : + 23%



● Un volume contenu de radiations 1 638 radiations en 2021. Hors opérations de mise à jour, le niveau des radiations (1014) est proche de celui historiquement bas de 2020 (995 cessations).

● Les entrées en apprentissage en hausse



Le recrutement des jeunes par les artisans se poursuit à un rythme soutenu : 1 770 entrées en apprentissage ont été enregistrées en 2021 contre 1 696 en 2020 (+ 4.3%). Cette croissance est essentiellement portée par les métiers de bouche, et dans une moindre mesure, par le secteur du bâtiment. Au 31 décembre 2021, les pôles de formation URMA-CMAR comptent 2 201 jeunes en apprentissage, contre 2 037 l’année précédente (+ 8%).



● Un rebond de l’activité dans une entreprise sur deux

Près d’une entreprise sur deux (46%) est en situation de progression du chiffre d’affaires. L’activité reste en repli chez 26% des entreprises.



Des bons résultats tempérés par des préoccupations qui demeurent

● Des points de vigilance : l’état du passif des entreprises, la fin des aides publiques, le remboursement des prêts garantis et leur impact sur la trésorerie.

● Des problématiques sectorielles : la continuité de l’approvisionnement, le coût du fret, le risque de pénurie sur les matériaux de construction à court terme.

● Un début d’année marquée par la résurgence de l’épidémie du Covid-19 qui impacte certaines activités en lien avec la restauration et l’évènementiel.



(1) Données provisoires - Semi-définitives au 31 déc 2021.

(2) Le RM compte un stock total d’entreprises de 24 096 unités au 31 déc. 2021.