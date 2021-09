L'art du voyage à petits prix : tout est possible !

Partir à petits prix, être libre et voyager en toute sécurité... Les vols reprennent peu à peu et l'Europe, dans un premier temps, redevient accessible. Pour ceux qui peuvent attraper leur valise en dernière minute de très bons plans existent. En quelques clics certains spécialistes du voyage comme proposent ainsi des tarifs allant jusqu'à 60% de réduction . Ces voyages peuvent être composés sur-mesure, le client construisant son voyage au meilleur tarif. Libre à l'internaute d'opter pour le vol ou l'hôtel qui lui correspondent le mieux. Une grande latitude pour les options de voyage s'offre aux voyageurs comme par exemple une offre de navette collective, ou rapide ou un transfert privé. A chacun selon ses envies !Les destinations coup de coeur pour ces voyages malins s'orientent vers la découverte de grandes capitales européennes comme Athènes, Bruxelles, Lisbonne, Rome . Pour les plus malins il ne faut pas hésiter à rebondir d'un lieu à un autre. Au départ de Bruxelles par exemple Brussels Airlines propose des vols à prix défiant toute concurrence vers l'Europe mais aussi l'Afrique.Pour ceux qui osent et aiment se faire surprendre certaines formules sont à tenter sans hésiter. Last Minute déroule ainsi son concept d' Hôtels Top Secret . Le voyageur choisit sur la destination de son choix un hôtel 4 ou 5 étoiles mais dont le nom ne lui est pas dévoilé. Ce n'est qu'au moment de la réservation qu'il découvrira l'hôtel dont le tarif a été négocié pour lui, avec le piment d'une petite dose d'inconnu.Enfin les séjours MY+ prennent tout leur sens sur certaines destinations. Grâce à cette option proposée par Last Minute , les touristes sont accueillis à destination par un Travel Planner francophone. Ce dernier sur place s'occupera de tout: réservations des activités au meilleur prix, conseils, aide. Comme disait si justement John Steinbeck : " Les gens ne font pas de voyages, ce sont les voyages qui font les gens ".