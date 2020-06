Société L'arrivée du câble METISS en vidéo

Son arrivée était très attendue. La semaine dernière, le nouveau câble sous-marin METISS, d’une longueur de 3000 kilomètres et qui reliera prochainement Maurice, Madagascar et notre île, a été déployé vendredi dernier en baie du Port. Par Christelle Boyer - Publié le Mercredi 24 Juin 2020 à 10:25 | Lu 242 fois

Sa mise en service est prévue pour septembre 2020. Revivez l’arrivée du câble METISS en vidéo réalisation Serge Marizy de Zone Australe, en collaboration avec Ingrid Averianov, directrice Communication de Zéop et de Frédéric Le Boterve, directeur général adjoint de Zeop).