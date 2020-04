A la Une .

L'arrivée du Mistral à La Réunion vue du ciel

Serge Marizy et Lionel Ghighi ont immortalisé, vue du ciel, l’arrivée du Mistral à La Réunion. L’imposant porte-hélicoptères amphibie de 200m de long, 57 de haut et de plus de 20.000 tonnes a fait une entrée remarquée au Port dans le cadre de l’opération Résilience.

Zinfos 974