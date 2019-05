L’arnaque sur l’augmentation du minimum vieillesse, A.S.P.A

Il y a une arnaque sur l’augmentation du minimum vieillesse, A.S.P.A. Cela t ouche les milliers de retraités qui reçoivent des petites augmentations, lesquelles leur font perdre des droits à la santé. Une augmentation de revenu qui provoque une perte de pouvoir d'achat ???



Des personnes âgées qui avaient droit à l’ACS et au chèque santé, avec 35€ de plus perdent ces droits. Résultat ils doivent payer une mutuelle santé, de 120€ et plus : ils sont perdants, 85 euros en moins sur leur pouvoir d’achat. Le gouvernement maltraite les personnes âgées et les plus fragiles.



Ce signalement vient d’un président de club de personnes âgées, une femme de 82 ans née en 1937 attendait son renouvellement depuis novembre 2018. Le dossier a été perdu, le service dit à cause des gilets jaune, elle a dû refaire le dossier, qui est refusé trois mois sans mutuelle santé. Elle est obligée de payer une mutuelle santé de 117,82 par mois, elle a un loyer à payer, l’eau et l’électricité.



Qu’aurait dû faire les donneurs d’ordre, remonter les plafonds des droits de la CMU C et l’ACS en conséquence, et supprimer le forfait logement pour les personnes âgées et handicapées.



Quels montants ?



- depuis le 1er avril 2018 = 9 998,40 euros par an (833,20 euros par mois) pour une personne et 15 522,54 euros par an (1 293,54 euros par mois) lorsque qu’un couple (conjoint, concubin, partenaire d’un Pacs) bénéficie de l’ASPA.



- au 1er janvier 2019 =10 418,40 euros par an (868,20 euros par mois) pour une personne et 16 174,59 euros par an (1 347,88 euros par mois) lorsque qu’un couple (conjoint, concubin, partenaire d’un Pacs) bénéficie de l’ASPA,