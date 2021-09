Communiqué L’armée s’engage contre l’illettrisme

Le Centre du service national et de la jeunesse La Réunion-Mayotte a organisé une journée défense et citoyenneté sur le thème de l’illettrisme. Une action dans le cadre de la semaine de l’illettrisme. Par GD - Publié le Jeudi 9 Septembre 2021 à 16:53

Le communiqué :



Dans le cadre de la semaine de l’illettrisme, le centre du service national et de la jeunesse la Réunion-Mayotte (CSNJ-RM) a organisé une journée défense et citoyenneté (JDC) sur le thème de « l’illettrisme » le mardi 7 septembre 2021 à la salle Kerveguen de Saint-Pierre.



Cette thématique était animée avec l’appui de l’association réunionnaise d’éducation populaire (l’AREP), créée en 1962, qui a pour but d’aider les hommes et les femmes à sortir de l’isolement et de leur permettre de bâtir un avenir pour mieux trouver leur place dans la société.



Á l’issue d’une présentation de la mission de cette association et d’une vidéo montrant des témoignages d’adultes accompagnés, les jeunes ont participé à des animations par groupe. Il s’agissait de lancer un dé, de tirer la carte correspondante au chiffre obtenu, de lire la question à voix haute avant de trouver une réponse en commun en s’appuyant sur les documents positionnés sur la table.

Les différents échanges ont permis à ces ateliers ludiques de sensibiliser les appelés sur le taux des jeunes 16 - 25 ans en difficulté dans le domaine de la lecture à la Réunion qui représentait plus de 30% en 2020.



Pour clôturer cette animation, un post-it leur était distribué sur lequel ils devaient écrire le mot symbolisant pour eux la situation subie par une personne en situation d’illettrisme ; le mot « difficulté » est apparu le plus souvent.